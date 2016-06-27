Brexit відстрочить підвищення ставки ФРС США - ЗМІ

15:28, 27 червня 2016
Фінанси
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Референдум щодо виходу Британії з ЄС зміцнив долар США - це змусить Федеральну резервну систему США відкласти підвищення ставки.

REUTERS

Подальше зміцнення американської валюти на тлі рішення Великобританії за підсумками референдуму вийти зі складу Євросоюзу (Brexit) стане новим дестабілізуючим елементом на ринках і змусить Федеральну резервну систему (ФРС) США відкласти підвищення ставки, повідомляє Прайм з посиланням на Financial Times.

"За підсумками свого червневого засідання Комітету з відкритих ринків Федеральної резервної системи (ФРС) США зберіг базову процентну ставку на рівні 0,25-0,5% річних, а також зберіг прогноз по підвищенню ставки в 2016 році до середнього рівня в 0,9%, чекаючи, таким чином, два підвищення до кінця поточного року", - йдеться в повідомленні.

У четвер у Британії пройшов референдум щодо членства країни в ЄС. Згідно з офіційними даними, за вихід із союзу проголосували 51,9% британців. Соцопитування свідчили про кількісну перевагу супротивників Brexit, і учасники ринку перебували в упевненості, що Великобританія збереже своє членство в ЄС. Тому результати голосування стали справжнім шоком для багатьох інвесторів і аналітиків.

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"У короткостроковій перспективі головний негативний фактор - це невизначеність. Золоте правило ФРС - невизначеність уповільнює економічне зростання або, принаймні, потенційно може призвести до цього. Вони подивляться і скажуть, що повинні зробити крок назад і переглянути (темпи підвищення ставки - ред.)", - вважає головний економіст TIAA Global Asset Management Тім Хоппер (Tim Hopper).

Проблема американського регулятора полягає в тому, що невизначеність щодо далеких відносин Великобританії та ЄС, швидше за все, буде зберігатися протягом найближчих місяців, зазначає видання.

"Це відбувається в ситуації, коли економіка США недостатньо сильна, і ФРС, очевидно, проведе переоцінку траєкторії ставок у будь-якому випадку", - сказав аналітик японської фінансової компанії Nomura.

Крім того, на думку економіста Cornerstone Macro Роберто Перли (Roberto Perli), триваюче зміцнення долара може принести на глобальні ринки найсерйознішу загрозу.

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