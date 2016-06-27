Brexit відстрочить підвищення ставки ФРС США - ЗМІ

Подальше зміцнення американської валюти на тлі рішення Великобританії за підсумками референдуму вийти зі складу Євросоюзу (Brexit) стане новим дестабілізуючим елементом на ринках і змусить Федеральну резервну систему (ФРС) США відкласти підвищення ставки, повідомляє Прайм з посиланням на Financial Times.

"За підсумками свого червневого засідання Комітету з відкритих ринків Федеральної резервної системи (ФРС) США зберіг базову процентну ставку на рівні 0,25-0,5% річних, а також зберіг прогноз по підвищенню ставки в 2016 році до середнього рівня в 0,9%, чекаючи, таким чином, два підвищення до кінця поточного року", - йдеться в повідомленні.

У четвер у Британії пройшов референдум щодо членства країни в ЄС. Згідно з офіційними даними, за вихід із союзу проголосували 51,9% британців. Соцопитування свідчили про кількісну перевагу супротивників Brexit, і учасники ринку перебували в упевненості, що Великобританія збереже своє членство в ЄС. Тому результати голосування стали справжнім шоком для багатьох інвесторів і аналітиків.

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"У короткостроковій перспективі головний негативний фактор - це невизначеність. Золоте правило ФРС - невизначеність уповільнює економічне зростання або, принаймні, потенційно може призвести до цього. Вони подивляться і скажуть, що повинні зробити крок назад і переглянути (темпи підвищення ставки - ред.)", - вважає головний економіст TIAA Global Asset Management Тім Хоппер (Tim Hopper).

Проблема американського регулятора полягає в тому, що невизначеність щодо далеких відносин Великобританії та ЄС, швидше за все, буде зберігатися протягом найближчих місяців, зазначає видання.

"Це відбувається в ситуації, коли економіка США недостатньо сильна, і ФРС, очевидно, проведе переоцінку траєкторії ставок у будь-якому випадку", - сказав аналітик японської фінансової компанії Nomura.

Крім того, на думку економіста Cornerstone Macro Роберто Перли (Roberto Perli), триваюче зміцнення долара може принести на глобальні ринки найсерйознішу загрозу.