Китай продовжить обережну монетарну політику
У Центробанку Китаю пообіцяли, що в банківському секторі КНР буде створено нейтральне та відповідне монетарне та фінансове середовище.
Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) оголосив сьогодні, що продовжить проводити обережну монетарну політику та попереджувальний бюджетну політику, повідомляє Reuters.
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"У звіті про фінансову стабільність за 2016 рік регулятор вказав, що зберігатиме процентні ставки на розумному рівні, а також вживатиме жорстких заходів для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю", - йдеться в повідомленні.
Китайський Центробанк також запевнив, що розширить канали та методи в банківському секторі, що дозволить збільшити приватні інвестиції. Податки і збори для компаній буде знижено, зазначив ЦБ. Крім того, буде створено нейтральне та відповідне монетарне і фінансове середовище.
На даний час в Китаї йде поступове уповільнення темпів зростання національної економіки. 2010 року темпи зростання ВВП були на рівні 10,4%, 2011 року - 9,2%, а 2012 року - 7,8%. За підсумками 2013 року даний показник сповільнилося до 7,7%, а 2014 року - до 7,4%. Офіційний урядовий прогноз зростання ВВП на 2015 рік становив 7%, однак за підсумками року цей показник зріс лише на 6,9%.