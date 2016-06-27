Китай продовжить обережну монетарну політику

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) оголосив сьогодні, що продовжить проводити обережну монетарну політику та попереджувальний бюджетну політику, повідомляє Reuters.

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"У звіті про фінансову стабільність за 2016 рік регулятор вказав, що зберігатиме процентні ставки на розумному рівні, а також вживатиме жорстких заходів для боротьби з незаконною фінансовою діяльністю", - йдеться в повідомленні.

Китайський Центробанк також запевнив, що розширить канали та методи в банківському секторі, що дозволить збільшити приватні інвестиції. Податки і збори для компаній буде знижено, зазначив ЦБ. Крім того, буде створено нейтральне та відповідне монетарне і фінансове середовище.

На даний час в Китаї йде поступове уповільнення темпів зростання національної економіки. 2010 року темпи зростання ВВП були на рівні 10,4%, 2011 року - 9,2%, а 2012 року - 7,8%. За підсумками 2013 року даний показник сповільнилося до 7,7%, а 2014 року - до 7,4%. Офіційний урядовий прогноз зростання ВВП на 2015 рік становив 7%, однак за підсумками року цей показник зріс лише на 6,9%.