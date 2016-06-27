S&P знизило суверенний рейтинг Великої Британії на два пункти

Прогноз по рейтингу агентство залишило «негативним», що залишає можливість для подальшого його зниження, передає РБК.

Разом із суверенним рейтингом S&P знизило і довгостроковий рейтинг Банку Англії — з AAA до AA. Короткостроковий суверенний рейтинг Великої Британії збережений на рівні A-1+.

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Основною причиною різкого зниження кредитного рейтингу агентство назвало національний референдум минулого тижня, за підсумками якого британці висловилися за вихід з Євросоюзу. «На нашу думку, це стало доленосною подією, яка призведе до менш передбачуваних, менш стабільних і менш ефективних політичних рішень в країні, — йдеться в заяві S&P. — Ми переглянули наш погляд на організаційний стан Великої Британії і більше не вважаємо це їх перевагою».

«Негативний» прогноз агентство пояснює збільшенням ризиків для економіки і бюджету, а також для ролі британського фунта як важливої резервної валюти. Крім фінансово-економічних викликів, S&P відзначає і політичні: наприклад, загрозу нового референдуму про незалежність Шотландії. Більшість шотландців, на відміну від англійців, висловилися проти виходу з Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в рейтинговому агентстві Standard & poor's заявили, що кредитний рейтинг Великої Британії на рівні ААА не відповідає обставинам.