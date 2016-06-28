Fitch після Brexit знизило суверенний рейтинг Великої Британії

Суверенний рейтинг Великої Британії знижений з «АА+» до «АА», про це йдеться в офіційному повідомленні Fitch, передає РБК. Агентство оголосило при цьому негативний прогноз на подальша зміна рейтингу.

Fitch зазначає, що підсумки референдуму 23 червня матимуть негативний вплив на економіку Великої Британії, фінансову систему країни і політичну стабільність.

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На думку експертів Fitch, підсумки референдуму позначаться на зниженні зростання ВВП і зміні інвестиційного клімату. Fitch вказав, що при невизначеності наслідків негативного ефекту від Brexit ВВП в 2016 році складе 1,6% в порівнянні з попереднім прогнозом в 1,9%, в 2017 році – 0,9%, в 2018 році – 0,9%.

У середньостроковій перспективі економічне зростання також буде меншим від прогнозованого через менш вигідні умови експорту в країни ЄС, зниження рівня міграції та зменшення прямих інвестицій з-за кордону, відзначає Fitch.

При цьому агентство підкреслює, що ситуація в середньостроковій перспективі буде багато в чому залежати від майбутньої торгової угоди між Великою Британією і Євросоюзом.

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Вплинуть на подальший економічний розвиток відставка прем'єр-міністра Девіда Кемерона, а також ситуація в Шотландії, керівництво якої попередило про можливий новий референдум про незалежність цього регіону.

Раніше УНІАН повідомляв, що рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Великої Британії з вищого AAA до AA — тобто відразу на дві сходинки. Разом із суверенним рейтингом S&P знизило і довгостроковий рейтинг Банку Англії — з AAA до AA. Короткостроковий суверенний рейтинг Великої Британії збережений на рівні A-1+.