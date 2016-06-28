Порошенко: питання про надання чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС вирішиться найближчим часом
Президент України Петро Порошенко заявляє, що питання про надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС має вирішитись найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі за результатами переговорів з керівництвом ЄС.
«Ми домовилися про макрофінансову допомогу, сподіваємося на те, що два останні пункти будуть вирішені протягом найближчого часу», - заявив він.
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«Після того як буде прийняте рішення МВФ про виділення чергового траншу Україні, ЄС приєднається до цього з наданням Україні макрофінансової допомоги разом з кредитними гарантіями, які нададуть нам США», - додав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз 22 травня 2015 року підписали Меморандум про отримання Україною макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд 800 млн євро, яка надходить трьома траншами. Перший транш отримано в 2015 році.
19 травня голова місії Європарламенту з бюджетного контролю Інге Грессле заявила, що Україна ще не виконала умови для надання їй 800 млн євро макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу.
Грессле зазначила, що деякі інститути в Україні, від реформування яких залежить отримання європейської допомоги, навіть не знали про приїзд контролюючої місії.
«Ви можете запитати нас, як беруться ці обсяги допомоги 900 млн, 800 млн та інші суми – це наші домовленості, транші, які виплачуються за виконання конкретних зобов'язань», - сказала вона.