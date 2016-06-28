Порошенко: питання про надання чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС вирішиться найближчим часом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі за результатами переговорів з керівництвом ЄС.

«Ми домовилися про макрофінансову допомогу, сподіваємося на те, що два останні пункти будуть вирішені протягом найближчого часу», - заявив він.

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«Після того як буде прийняте рішення МВФ про виділення чергового траншу Україні, ЄС приєднається до цього з наданням Україні макрофінансової допомоги разом з кредитними гарантіями, які нададуть нам США», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз 22 травня 2015 року підписали Меморандум про отримання Україною макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд 800 млн євро, яка надходить трьома траншами. Перший транш отримано в 2015 році.

19 травня голова місії Європарламенту з бюджетного контролю Інге Грессле заявила, що Україна ще не виконала умови для надання їй 800 млн євро макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу.

Грессле зазначила, що деякі інститути в Україні, від реформування яких залежить отримання європейської допомоги, навіть не знали про приїзд контролюючої місії.

«Ви можете запитати нас, як беруться ці обсяги допомоги 900 млн, 800 млн та інші суми – це наші домовленості, транші, які виплачуються за виконання конкретних зобов'язань», - сказала вона.