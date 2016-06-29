У Росії через кризу хочуть заморозити витрати бюджету на три роки

Міністерство фінансів Росії запропонувало зафіксувати витрати федерального бюджету на рівні 15,78 трлн рублів на найближчі три роки - з 2017 по 2019 рік, повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на пропозицію відомства щодо фінансування державних програм.

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"Витрати бюджету пропонується заморозити в номінальному вираженні на рівні 15,78 трлн рублів в рік на всю трирічну. Це навіть трохи менше, ніж уточнені витрати на 2016 р.: вони становитимуть 16,25 трлн руб", - пише видання.

Газета зазначає, що це основна пропозиція фінансового відомства, про що розповів його представник. "Це той безризиковий рівень витрат, який ми можемо собі дозволити в поточній ситуації з урахуванням усіх ризиків", - зазначив співрозмовник.

Враховуючи рівень інфляції в Росії, в разі прийняття пропозицій Мінфіну, видатки бюджету в реальному вираженні скоротяться за три роки приблизно на 20% до рівня поточного 2016 року, навіть за умови досягнення ЦБ цільового показника 4% інфляції в наступному 2017 році і пізніше.

"Судячи по документу, багато витрат знижуються навіть у номінальному вираженні: за держпрограмами соціальної підтримки громадян, забезпечення доступним житлом, розвитку охорони здоров'я, освіти, сільського господарства. Всього з 42 державних програм (вони формують приблизно половину видатків бюджету) видатки в номінальному вираженні скорочуються за 36", - зазначає видання.