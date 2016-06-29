Кабмін призначив заступника голови Мінекономрозвитку щодо реформи оборонного замовлення

Кабінет міністрів України призначив заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка, який відповідатиме за реформу державного оборонного замовлення.

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Відповідне рішення закріплено у постанові уряду №442-р від 24 червня 2016 року.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінекономрозвитку, зокрема, у сферу відповідальності нового заступника міністра увійде спрощення процедури розрахунків та затвердження єдиних підходів до формування ціни на продукцію, роботи і послуги оборонного призначення.

До призначення заступником міністра Бровченко працював начальником відділу мобілізаційної підготовки в державному концерні "Укроборонпром". Він також працював на різних посадах у Міністерстві оборони України і Мінекономрозвитку, зокрема, був директором департаменту економіки оборони та безпеки.

На сьогодні в штаті Мінекономрозвитку чотири заступники міністра: Юлія Ковалів, Юлія Клименко, Наталія Микольська і Максим Нефьодов.