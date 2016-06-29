Brexit продовжує тиснути на курс євро

Курс євро до долара в середу знову перейшов до зниження після зростання на торгах днем раніше, оскільки на ринках зберігається невизначеність щодо наслідків для світової економіки рішення Великобританії вийти з ЄС (Brexit), свідчать дані торгів.

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Станом на 08.56 курс євро до долара знижувався до 1,1059 долара з 1,1067 долара за євро на торгах днем раніше. Курс долара до ієни опускався до 102,2 ієни з 102,75 ієни за долар на попередньому закритті. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) зростав на 0,03%, до 96,09 пункту, пише Прайм.

Минулого тижня у Великобританії пройшов референдум щодо членства країни в ЄС. Перемогу на ньому здобули прихильники Brexit, на що світові ринки відреагували різким спадом. У вівторок побоювання інвесторів щодо негативних наслідків виходу Британії з Євросоюзу почали поступово слабшати завдяки заявам світових урядів про готовність надати підтримку своїм економікам.

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Зокрема, Європейський центральний банк (ЄЦБ) в день оголошення результатів британського референдуму заявив, що готовий надати додаткову ліквідність ринкам в євро та інших валютах. Зі схожою заявою виступила Федеральна резервна система (ФРС) США, яка відзначила готовність надати американським банкам ліквідність за необхідності.

У вівторок голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що влада ЄС забезпечить необхідний захист банківському сектору єврозони в зв'язку з Brexit. У середу японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе дав доручення ЦБ країни надати необхідні кошти ринкам для підтримки ліквідності, а також пообіцяв вжити заходів, щоб знизити ризики від Brexit.

Проте невизначеність навколо вектора подальшого розвитку подій, пов'язаних з Brexit, та їх впливу на світову економіку зберігається. На цьому тлі курс євро до долара перейшов до зниження після позитивної динаміки на торгах днем раніше. "Єдине, що ясно в Європі - це те, що все невизначено", - резюмували аналітики ANZ Bank, яких цитує агентство Рейтер.