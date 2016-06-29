Закон про скасування держреєстрації іноземних інвестицій набув чинності

Закон про скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій для підприємств і банків, який був прийнятий Верховною Радою 31 травня, опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» від 25 червня і набрав чинності з 26 червня.

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Закон спрощує порядок залучення інвестицій і вводить заявний принцип державного обліку інвестицій, за яким всю статистичну інформацію надають підприємства з іноземним капіталом і банки.

Як повідомляв УНІАН, існуюча в Україні норма про держреєстрацію інвестицій несла великі корупційні ризики й не була необхідною, оскільки участь іноземного капіталу в статутних фондах українських підприємств прописується в їх статутах, які, в свою чергу, підлягають обов'язковому обліку.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 31 грудня 2015 року становив 43,371 млрд дол., що на 2,373 млрд дол., або на 5,19%, нижче показника на початок минулого року на рівні 45,745 млрд дол.

При цьому обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в січні-грудні 2015 року становив 251,154 млрд грн, що на 1,7% нижче показника за аналогічний період 2014 року.

У 2016 році уряд розраховує залучити близько 5 млрд дол. інвестицій.