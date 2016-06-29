Нацбанк зміцнив офіційну гривню до євро на 81 копійку

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожBrexit продовжує тиснути на курс євро

100 USD США – 2487.3395 (24 червня – 2488.2929)

100 EUR – 2752.4899 (24 червня – 2833.9168)

10 RUR – 3.7958 (24 червня – 3.8685)

Читайте такожЕксперти назвали курс гривні на найближчі три роки - опитування Мінекономрозвитку

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,86/24,90 грн/дол.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,4830/27,5190 грн/євро, до російського рубль – на рівні 0,3810/0,3820 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 24,8734 грн/дол., до цїєї години укладено 496 угод на суму 398,98 млн дол.