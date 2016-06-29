Бюджетна резолюція: Кабмін спрогнозував курс гривні на найближчі три роки

Кабінет міністрів України в рамках формування основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік, а також на 2018 і 2019 роки, прогнозує середньорічний курс гривні у 2017 році на рівні 27,2 грн/дол., у 2018-2019 роках - на рівні 27,8-28,1 грн/дол.

Про це йдеться у Бюджетній резолюції, затвердженій урядом і опублікованій на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

«Бюджетна резолюція на 2017 рік містить орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки, які дають змогу забезпечити збалансованість і стійкість бюджетної системи у середньостроковій перспективі», - йдеться в пояснювальному документі резолюції.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня.

Документ містить прогнози зростання ВВП у 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції з 8,1% у 2017 році до 5,2% у 2019 році, зниження показника безробіття з 8,6% у 2017 році до 8% в 2019 році. Прогнозний рівень держборгу в 2017 році обмежений 66,8% ВВП, у 2019 році - 61,8% ВВП.

Мінімальну зарплату планують зрівняти з показником прожиткового мінімуму, обмежити розмір держгарантій 5% доходів держбюджету, а також направляти не менше 1 млрд грн на державні інвестпроекти в пріоритетних галузях економіки. Крім того, в Кабміні вважають, що з 2017 році соціальні стандарти в Україні будуть щорічно зростати, і це зростання виявиться вище показників інфляції.