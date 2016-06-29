Бюджетна резолюція: у Гройсмана очікують щорічного зростання економіки на 3-4%

Кабінет міністрів України у рамках формування основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік, а також на 2018 і 2019 роки, прогнозує зростання економіки України на рівні 3% у 2017 році і 4% - у наступні два роки, при цьому індикативний показник інфляції становить 8,1% у 2017 році з подальшим зниженням до 5,5% у 2018 році і 5,2% - у 2019 році.

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Про це йдеться у бюджетній резолюції, затвердженій урядом і опублікованій на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

«Проект Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік був розроблений Міністерством фінансів у відповідності з Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, коаліційною угодою, пріоритетними завданнями Плану дій уряду на 2016 рік та Стратегією сталого розвитку "Україна-2020". Він ґрунтується на положеннях програми співпраці з МВФ та іншими міжнародними організаціями. Під час доопрацювання проекту були враховані усі пропозиції Адміністрації Президента України, міністерств, Спільного представницького органу сторони роботодавців і репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні», - йдеться у пояснювальному документі до резолюції.

Зокрема, індикативні плани уряду щодо розвитку економіки передбачають зростання номінального ВВП з 2,58 трлн грн у 2017 році до 2,86 трлн грн у 2018 році і 3,14 трлн грн у 2019 році. Дефіцит держбюджету в 2017 році запланований на рівні 3% з подальшим зниженням до 2,5% ВВП у 2018 році і 2,3% ВВП у 2019 році. Рівень безробіття також має знизитися - з 8,6% у 2017 році до 8% у 2019 році. Прогнозний рівень держборгу в 2017 році обмежений 66,8% ВВП, у 2019-му - 61,8% ВВП.

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Мінімальну зарплату планують зрівняти з показником прожиткового мінімуму, обмежити розмір держгарантій 5% доходів держбюджету, а також направляти не менш як 1 млрд грн на державні інвестпроекти в пріоритетних галузях економіки.

Крім того, в Кабміні вважають, що з 2017 році соціальні стандарти в Україні щорічно зростатимуть, і це зростання виявиться вище за показники інфляції.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня. У ході обговорення документа міністри також внесли у проект резолюції ресурси для формування 4 цільових фондів - фонду енергоефективності, дорожнього фонду, фонду підтримки малих фермерських господарств, а також фонду регіонального розвитку. Як зазначав перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, бюджетна резолюція готувалася досить довго: у рамках підготовки документа міністри провели більш як сотню тематичних зустрічей. При цьому Кубів запропонував продовжити обговорення бюджетної резолюції у разі необхідності на рівні урядових комітетів.

Раніше в уряді зазначили, що надалі в Україні бюджетний процес буде змінено, і Міністерство фінансів як ключове міністерство формування бюджету напрацьовуватиме проекти бюджету строком на три роки.

Згідно з Бюджетним кодексом України, проект Бюджетної резолюції направляється до парламенту, де має бути прийнятий за основу для формування бюджету на 2017 рік.