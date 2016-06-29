Уряд знизив єдиний соціальний внесок для силовиків і опікунів

Кабінет міністрів знизив єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для силовиків, які несуть строкову службу в Збройних силах, СБУ, МВС та інших силових структурах, а також для опікунів дітей-інвалідів та батьків, які доглядають за дітьми до трирічного віку.

Відповідна постанова від 24 червня опублікована на урядовому порталі.

Як вказується в документі, уряд затвердив зміни в порядок нарахування і сплати єдиного соцвнеску за деякі категорії застрахованих осіб, які отримують виплати з держбюджету, для виконання закону «Про внесення змін у Податковий кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».

Також цією постановою Кабмін збільшив максимальний розмір бази нарахування ЄСВ з 17 до 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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Як повідомляв УНІАН, уряд 24 червня скоротив перелік професій, які мають право на ранній вихід на пенсію у зв'язку з особливостями умов праці.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що у списках професій, що мають право раннього виходу на пенсію, є безліч професій, які не існують сьогодні, наприклад, кочегар паровоза, і які потрібно прибрати. Він також навів у приклад рентгенологів. За словами прем'єра, зараз вплив рентгена на людину суттєво менший, ніж 30 років тому, коли складалися списки.

Скасування права раннього виходу на пенсію для чоловіків, середній вік виходу на пенсію яких в Україні становить 49 років, дозволить скоротити дефіцит Пенсійного фонду на 50-60 млрд грн. Таку думку висловив експерт громадської платформи «Реанімаційний пакет реформ» Галина Третьякова.

Сьогодні в Україні існують пільги щодо виходу на пенсію для безлічі професій, таких як військові, прокурори, працівники шкідливих виробництв і т. д. Через це середній вік виходу чоловіків в Україні на пенсію становить 49 років. При цьому, жінки виходять на пенсію в середньому в 55 років. Експерти відзначають, що в розвинутих країнах немає практики виходу не пенсію чоловіків в такому ранньому віці, незалежно від їхніх професій.