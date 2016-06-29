Гривня зміцнилася на міжбанку до 24,86 за долар

У середу, 29 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 24,84/24,86 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,4755/27,4951 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3875/0,3883 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 24,8519 грн/дол., на цю годину укладено 38 угод на суму 19,07 млн дол.