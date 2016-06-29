Україна візьме участь в докапіталізації Світового банку, що проходить в рамках виконання резолюції керуючих банку №613 "Загальне збільшення капіталу 2010".

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Як зазначається в урядовому розпорядженні №445, відповідне рішення буде оформлене спеціальним документом - Інструментом підписки, який підпише міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Україні буде виділено 2933 додаткових акції акціонерного капіталу Міжнародного банку реконструкції та розвитку (групи Світового банку - УНІАН)", - йдеться в пояснювальній записці до урядового розпорядження.

Довідка УНІАН. Україна є членом Світового банку з 1992 року. Банк реалізує в нашій країні проекти розвитку корпоративного сектора економіки в різних сферах, включаючи дорожнє господарство, інфраструктуру, агровиробництво та енергетику, а також державного управління.