Суд підтвердив законність рішення НБУ про визнання неплатоспроможним банку "Юнісон"

Окружний адміністративний суд міста Києва підтвердив законність віднесення банку «Юнісон» до категорії неплатоспроможних через непрозору структуру власності, відмовивши одному з акціонерів банку в задоволенні позову з вимогою визнати протиправним відповідне рішення Національного банку України.

Як повідомляється на сайті НБУ, банк «Юнісон» був визнаний неплатоспроможним після того, як починаючи з середини 2014 року регулятор неодноразово звертав увагу керівництва на невідповідність структури власності банку вимогам щодо її прозорості.

Як зазначив НБУ, станом на 1 січня 2014 року акціонерами банку були дві юридичні особи, зареєстровані в Ліхтенштейні: компанія IDP Capital LTD з часткою в капіталі в 82,5% і компанія MCHL Finance LTD з часткою 17,5%. Нацбанк зазначив, що інформація про акціонерів цих компаній банком не розкривалася, оскільки учасниками кожної з них були більше 10 осіб, жоден з яких не володів часткою в 10% або більше.

За інформацією НБУ, в листопаді 2014 року структура власності банку змінилася, і його акціонерами стали 11 юридичних осіб, при цьому інформація про нових акціонерів була розкрита банком регулятору тільки після набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб» у березні 2015 року.

Як зазначив НБУ, на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних його акціонерами були 11 компаній, зареєстрованих в Республіці Кіпр, жодна з яких не володіла часткою в 10% або більше статутного капіталу банку. У кожній компанії є один кінцевий бенефіціарний власник - фізична особа, при цьому деякі з цих фізосіб були чи залишаються членами спостережної ради банку.

Також повідомляється, що в рамках чинного законодавства позивач може оскаржити рішення суду протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про віднесення банку «Юнісон» до категорії неплатоспроможних 28 квітня через непрозорість структури власності.

За інформацією НБУ, керівники банку з середини 2015 року стверджували, що провели його викуп у попереднього власника, однак регулятор не погодив їх як власників істотної участі через невідповідність фінансового стану вимогам законодавства в частині підтвердження джерел походження коштів.

Акціонери банку «Юнісон» 5 травня подали два позови до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати рішення НБУ про визнання банку проблемним та неплатоспроможним, рішення Фонду гарантування про введення в банк тимчасової адміністрації, а також рішення НБУ про заборону на придбання істотної участі акціонерів банку «Юнісон».