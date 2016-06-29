"Кримнаш": Росія хоче вдвічі скоротити фінансування окупованого півострова

Міністерство фінансів Росії пропонує скоротити витратну частину бюджету, повідомляють Ведомости з посиланням на пропозицію Мінфіну РФ щодо фінансування державних програм та основних напрямів видатків федерального бюджету на 2017-2019 років.

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"Більш ніж удвічі скорочується фінансування соціально-економічного розвитку Криму: зі 149,3 мільярда рублів (2,3 мільярда доларів) 2016 року до 65,98 мільярда (1 мільярд доларів) у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Також максимально скоротять російську держпрограму з розвитку фізкультури і спорту (більш ніж удвічі за три роки), держпрограму соціально-економічного розвитку Далекого Сходу і Байкальського регіону – відразу в 20 разів.

На закриту частину державних програм (в основному це оборонні витрати) теж очікує скорочення – на 15% за три роки.

"Справжність документа підтвердив федеральний чиновник, а офіційний представник міністерства засвідчив правильність цифр", - підкреслює видання.