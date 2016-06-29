Банкіри пропонують Нацбанку знизити облікову ставку до 15%

Асоціація "Український кредитно-банківський союз" підтримує рішення Національного банку України про зниження облікової ставки до 16,5% річних і рекомендує регулятору в четвертому кварталі поточного року знизити ставку до 15%.

Як наголошується в коментарі асоціації, переданому УНІАН, такий рівень облікової ставки буде відповідати цільовим показником інфляції на кінець року близько 12% з коридором для кредитних та депозитних операцій НБУ.

Як зазначили експерти УКБС, зниження облікової ставки дає позитивний сигнал суб'єктам фінансового ринку для активізації кредитної активності, однак для здешевлення гривневих кредитів для бізнесу і позитивного впливу на динаміку економічного зростання в країні необхідно реалізувати ще ряд кроків, включаючи заходи по відновленню довіри до банківської системи, припинення виведення з ринку прибуткових фінустанов і розробку програми розвитку малих і середніх українських банків.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ з 24 червня знизив облікову ставку на 1,5 в. п. - до 16,5% з 18% річних. Регулятор знижує облікову ставку вже третій місяць поспіль – після зниження до 18% річних з 27 травня і до 19% річних з 22 квітня.

Рішення регулятора відповідає очікуванням учасників ринку, які прогнозували подальше пом'якшення монетарної політики.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року, після чого регулятор знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня – до 22% річних та анонсував її подальше зниження при збереженні спокійній ситуації на ринку.

Інфляція в Україні в травні порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 0,1%, в річному вираженні - до 7,5%.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.