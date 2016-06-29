В Україні зросла заборгованість по зарплаті

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні в травні 2016 року зросла на 0,9% порівняно з квітнем та на 1 червня склала 1,8 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у травні збільшилася на 0,9% - до 1,2 мільярда гривень.

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Основна сума боргу сформувалася на промислових підприємствах (71,2%). На працівників сфер транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності припадає 10,5% заборгованості.

Найбільші суми заборгованості накопичили підприємства Луганської (23,5%), Донецькій (18,6%) та Харківської (10,3%) областей.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні у квітні 2016 року скоротилася на 5,1% порівняно з березнем і на 1 квітня склала 1,8 мільярда гривень.