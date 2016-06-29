В Україні збільшився рівень безробіття

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб віком від 15 до 70 років, в першому кварталі 2016 року зріс до 9,9%, або 1,77 мільйона осіб, порівняно з 9,1% за підсумками 2015 року (1,73 мільйона осіб), повідомила Державна служба статистики.

У той же час у порівнянні з першим кварталом 2015 року показник безробіття зріс на 0,3 в. п.

При цьому показник безробіття для людей працездатного віку (жінки у віці 15-58 років та чоловіки віком 15-59 років) за підсумками січня-березня 2016 року склав 10,3%.

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У Держстаті зазначили, що кількість українців, які мали офіційний статус безробітного в першому кварталі поточного року, в цілому склала 686,9 тисячі осіб. З них 14,9%, або 102 тисячі осіб, за вказаний період було працевлаштовано.

На одне вакантне місце в січні-березні 2016 року претендувало 9 осіб. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець першого кварталу становило 467,5 тисячі осіб.

Дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці для осіб віком від 15 до 70 років, у 2015 році знизився до 9,1%, або 1,65 мільйона осіб, порівняно з 9,7% за підсумками 2014 року (1,85 мільйона осіб).