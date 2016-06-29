Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 24,85 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2485,4409 (29 червня – 2487,3395)

100 EUR – 2756,3540 (29 червня – 2752,4899)

10 RUR – 3,8679 (29 червня – 3,7958)

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У середу, 29 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 24,83/24,86 гривні/долар.

Котирування гривні відносно до євро встановилися на рівні 27,6035/27,6343 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3876/0,3884 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8544 гривні/долар, станом на цю годину укладено 502 угоди на суму 424,75 мільйона доларів.