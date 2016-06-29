Україна має намір залучити 300 мільйонів євро кредиту в Німеччини на проекти в енергетиці та інфраструктурі – Гройсман

Україна має намір залучити в Німеччини кредит розміром 300 мільйонів євро на реалізацію проектів у сфері енергетики та інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи підсумки свого візиту в Берлін.

"Ми говорили про інвестиційні проекти. Прийнято рішення про реалізацію кредиту в 300 мільйонів євро на енергетику, інфраструктуру, залізничне господарство", - сказав Гройсман. Він не уточнив, з яких саме джерел надійде фінансування, але підкреслив, що сторони "прийняли всі рішення, щоб 300 мільйонів євро були вкладені в українську економіку".

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При цьому Гройсман звернув увагу на те, що німецький бізнес готовий інвестувати в нашу країну.

"Я зустрічався з німецьким бізнесом, там зазначають, що ситуація змінюється на краще", - сказав глава уряду. Він нагадав, що в жовтні 2015 року уряди двох країн ухвалили рішення про заснування в Україні українсько-німецької торгової палати, яка стане інструментом залучення коштів в Україну. "А зустрічі з бізнесом запевнили мене, що німецький бізнес готовий нарощувати інвестиції, розвивати співпрацю", - резюмував Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман відвідав Німеччину з візитом 27-28 червня. Берлін став другою після Вашингтона столицею, яку відвідав голова уряду. Гройсман провів переговори з федеральним канцлером Ангелою Меркель, а також керівниками низки міністерств.