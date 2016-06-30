МВФ допускає зниження прогнозу по ВВП Німеччини на тлі Brexit

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на голову місії МВФ в Німеччині Енріку Детрагіаш, передає РБК.

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За її словами, «Велика Британія є важливим економічним партнером для Німеччини» і зміни в економічних відносинах між найбільшою економікою Європи і її другого за величиною члена не залишитися непоміченим. «Звичайно, ми думаємо про перегляд у бік зниження», – сказала вона.

Раніше в середу МВФ опублікував прогноз зростання ВВП Німеччини на найближчі роки. Згідно йому, зростання німецької економіки в цьому році складе 1,7% і 1,5% – в 2017 році. «Прогноз не відображає економічні наслідки підсумків референдуму щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу», – зазначалося у звіті.

Раніше УНІАН повідомляв, що референдум щодо виходу Британії з ЄС зміцнив долар США - це змусить Федеральну резервну систему США відкласти підвищення ставки. Нагадаємо, за підсумками свого червневого засідання Комітету з відкритих ринків Федеральної резервної системи (ФРС) США зберіг базову процентну ставку на рівні 0,25-0,5% річних.