Обама: Вихід Британії з ЄС заморожує перспективи інвестування в країну

Про це сказав президент США Барак Обама, передає Бі-бі-сі. За словами американського лідера, "брексіт" заморожує перспективи інвестування у Великобританію і Європу в цілому.

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При цьому Барак Обама закликав керівництво Великобританії та ЄС забезпечити вихід належним чином.

Сам американський президент перебуває на саміті в Оттаві, де обговорює зміцнення економічних зв'язків з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто.

До референдуму американський президент гаряче підтримував тих, хто виступав проти виходу Великобританії з ЄС, і в квітні навіть виступив на сторінках британської газети Daily Telegraph c колонкою, в якій описав переваги збереження членства в Євросоюзі.

Цей крок президента США викликав критику в Британії, оскільки багато хто вважав публікацію спробою втручання у внутрішні справи іншої країни.

У середу президент Євросоюзу Дональд Туск заявив, що Британія не зможе зберегти доступ до єдиного ринку, якщо не буде поважати принцип вільного переміщення людей.

Саміт Євросоюзу вперше за 40 років проходив без Британії.

Разом з тим, британські акції і курс фунта стерлінгів почали поступово зростати, відновлюючи втрачені після референдуму про "брексіт" позиції.

Тим не менш, аналітики попереджають, що зростання, що спостерігається в останні кілька днів, може виявитися недовгим.

Британський прем'єр Девід Кемерон оголосив про свою відставку і сказав, що останній саміт ЄС в Брюсселі з його участю пройшов в атмосфері "печалі і жалю".