Гривня продовжує зміцнюватися - 24,83 за долар

У четвер, 30 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 24,81/24,83 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 27,5887/27,6084 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3868/0,3874 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 24,8230 грн/дол., на цю годину укладено 47 угод на суму 19,8 млн дол.