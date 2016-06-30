У Гонтаревої очікують зростання ВВП цього року на 1,1% за інфляції 12%
НБУ зазначає: пік інфляції вже пройдено і очікується її зниження до 12% до кінця 2016 року.
Національний банк зберіг свій прогноз щодо зростання ВВП України цього року на 1,1% і прогноз з інфляції в 12% на кінець року.
Читайте такожБюджетна резолюція: у Гройсмана очікують щорічного зростання економіки на 3-4%
Про це йдеться в матеріалах НБУ до прес-конференції за підсумками реформування фінансового сектору України за 2014 - 2016 роки.
Згідно з презентацією регулятора, обмінний курс національної валюти стабілізовано, а валютний ринок України досить збалансований, що дозволяє прогнозувати економічне зростання на рівні 1,1%.
При цьому, як відзначається в презентації, пік інфляції вже пройдено і очікується її зниження до 12% до кінця 2016 року.
Читайте такожУ Нацбанку пояснили, чому зростання ВВП виявилося гіршим за їхні прогнозів
Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1%.
Інфляція в Україні в травні порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 0,1%, у річному вираженні - до 7,5%.
Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% за інфляції 15%.
Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%.