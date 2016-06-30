У Гонтаревої очікують зростання ВВП цього року на 1,1% за інфляції 12%

Національний банк зберіг свій прогноз щодо зростання ВВП України цього року на 1,1% і прогноз з інфляції в 12% на кінець року.

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Про це йдеться в матеріалах НБУ до прес-конференції за підсумками реформування фінансового сектору України за 2014 - 2016 роки.

Згідно з презентацією регулятора, обмінний курс національної валюти стабілізовано, а валютний ринок України досить збалансований, що дозволяє прогнозувати економічне зростання на рівні 1,1%.

При цьому, як відзначається в презентації, пік інфляції вже пройдено і очікується її зниження до 12% до кінця 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору знизився на 0,7%, порівняно з першим кварталом 2015 року - зріс на 0,1%.

Інфляція в Україні в травні порівняно з попереднім місяцем сповільнилася до 0,1%, у річному вираженні - до 7,5%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% за інфляції 15%.

Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%.