Сорос: рішення про вихід Британії з ЄС "розв'язало" кризу на фінансових ринках

Про це заявив американський фінансист Джордж Сорос, виступаючи в Європарламенті, передає Росбалт. На його думку, до Brexit криза розгорталася повільними темпами, але після нього негативні тенденції прискоряться. Цілком ймовірно, припускає фінансист, що надалі посиляться і показники дефляції, які відзначалися раніше.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Великобританії пройшов референдум, за підсумками якого перемогли євроскептики.

Перед тим, як стало відомо про рішення Великобританії, Сорос передбачав, що країна буде змушена девальвувати фунт стерлінга і виключити його з європейського механізму валютних курсів. Також мільярдер попереджав про неминучість "жорсткої посадки" економіки Китаю і про серйозну девальвацію фунта після рішення про вихід Британії з ЄС.

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Як розповів фінансист, європейська банківська система не оговталася від фінансової кризи, і тепер її чекають серйозні випробування. "Фунт стерлінга впав, Шотландія бажає вийти зі складу Сполученого Королівства. На цьому тлі багато тих, хто голосував за вихід з Євросоюзу, почали усвідомлювати, що їх чекає непоказне майбутнє, з яким їм доведеться зіткнутися. Багато хто навіть переосмислив свої брехливі заяви про підсумки Brexit", - заявив Сорос.

Європейському регіону, який ще не оговтався після кризи, тепер доведеться зіткнутися з новим спадом, попереджає він. Але в подоланні труднощів може перешкодити "впертість" німецьких політиків, оскільки в даний час влада єврозони повинна дотримуватися антициклічної економічної політики.