Нацбанк очікує зростання міжнародних резервів до $18,7 мільярда на кінець року

Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України до 18,7 мільярда доларів на кінець 2016 року (з 13,3 мільярда доларів в 2015) і до 22,6 мільярда доларів - на кінець 2017 року.

Про це йдеться в матеріалах НБУ до прес-конференції за підсумками реформування фінансового сектору України за 2014 - 2016 роки.

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Як наголошується в документі, девальвація гривні сприяла істотній корекції зовнішньоекономічних дисбалансів – зниження дефіциту поточного рахунку платіжного балансу.

"Завдяки відновленню фінансування програм Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Світового банку, очікується зростання золотовалютних резервів до 18,7 мільярда доларів на кінець 2016 року і 22,6 мільярда доларів - на кінець 2017 року", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України, за попередніми даними, на 1 червня 2016 року склали 13,536 мільярда доларів. США в еквіваленті, що на 2,2%, або на 295 мільйонів доларів, більше показника на 1 травня.

2015 року золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів.