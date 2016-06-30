Нацбанк очікує зростання міжнародних резервів до $18,7 мільярда на кінець року
Зростання резервів очікується за рахунок відновлення програм фінансування від МВФ, Європейського Союзу та Світового банку.
Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України до 18,7 мільярда доларів на кінець 2016 року (з 13,3 мільярда доларів в 2015) і до 22,6 мільярда доларів - на кінець 2017 року.
Про це йдеться в матеріалах НБУ до прес-конференції за підсумками реформування фінансового сектору України за 2014 - 2016 роки.
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Як наголошується в документі, девальвація гривні сприяла істотній корекції зовнішньоекономічних дисбалансів – зниження дефіциту поточного рахунку платіжного балансу.
"Завдяки відновленню фінансування програм Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Світового банку, очікується зростання золотовалютних резервів до 18,7 мільярда доларів на кінець 2016 року і 22,6 мільярда доларів - на кінець 2017 року", - йдеться в документі.
Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України, за попередніми даними, на 1 червня 2016 року склали 13,536 мільярда доларів. США в еквіваленті, що на 2,2%, або на 295 мільйонів доларів, більше показника на 1 травня.
2015 року золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів.