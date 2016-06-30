МВФ назвав банки, які вносять найбільші ризики для світової фінансової системи

У доповіді МВФ «Програма оцінки фінансового сектору» йдеться, що серед глобальних системно значимих банків (GSIBs) Deutsche Bank привносить найбільші ризики для світової фінансової системи. Слідом за німецьким банком за ситемними ризиками йдуть HSBC, Credit Suisse.

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Крім того, як зазначає МВФ, зовнішній негативний ефект від можливих шоків у німецькій банківській системі буде вищим, ніж ефект всередині країни. Така ж ситуація спостерігається з банківськими системами Франції, Великобританії і США.

«Особливо Німеччина, Франція, США і Великобританія представляють найбільші ризики щодо зовнішніх побічних результатів, які вимірюються у відсотках втрати капіталів іншими банківськими системами через банківські шоків в цих країнах», — йдеться в доповіді, передає РБК.

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Доповідь МВФ вийшла на тлі провалу американським підрозділом Deutsche Bank стрес-тестів Федеральної резервної системи США. Із 33 банків, що проходили стрес-тести, не впоралися лише два: крім Deutsche Bank це іспанський Santander. ФРС відзначає, що тести були провалені у зв'язку з "масштабними і суттєвими недоліками в процесах капітального планування".

ФРС зазначила, що, незважаючи на те що обидва банки після минулорічного провалу стрес-тестів показали поліпшення і володіють належним капіталом, планування цих банків, «як і раніше, ґрунтується на припущеннях і аналітиці, які не є належними і обґрунтованими».

Акції Deutsche Bank істотно втратили в ціні після рішення на референдумі у Великобританії про вихід країни з Євросоюзу. Котирування акцій банку знижувалися до мінімуму з 1988 року (моменту заснування німецького фондового індексу DAX). Мільярдер Джордж Сорос відразу після Brexit зайняв коротку позицію на 7 млн акцій банку (близько 0,51% акціонерного капіталу Deutsche Bank).