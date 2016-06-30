Держборг Франції майже зрівнявся з ВВП

Тим самим держборг країни наблизився до рекорду. Максимум в 97,6% було зафіксовано в квітні-червні 2015 року, повідомляє Росбалт.

"Раніше в червні стало відомо, що споживчі ціни у Франції в травні 2016 року підвищилися на 0,4% щодо попереднього місяця. У річному ж обчисленні споживчі ціни в країні не змінилися в травні після зниження на 0,2% в квітні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, зросли на 0,5% порівняно з попереднім місяцем і на 0,1% в річному вираженні.

ВВП Франції за підсумками I кварталу 2016 року збільшився на 0,6% (з другою оцінкою) в порівнянні з попереднім кварталом, коли його зростання склало 0,4%. Раніше Insee оцінювало зростання економіки в січні-березні поточного року на рівні 0,5%. У річному обчисленні ВВП Франції зріс у I кварталі на 1,4% (за попередньою оцінкою - 1,3%).