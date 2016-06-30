Нацбанк хоче знизити максимальну суму розрахунків готівкою

Національний банк України планує знизити максимальну суму розрахунків готівкою, яка в даний час встановлена на рівні 150 тисяч гривень.

Про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Владислав Рашкован.

Читайте такожНБУ спростив контроль за експортно-імпортними операціями

"Ми хотіли це робити, але питання, наскільки я розумію, що це вимога закону. Ми працюємо з комітетом (профільним комітетом Верховної Ради України - УНІАН), щоб в тому числі це зробити", - сказав Рашкован.

При цьому він підкреслив, що необхідно паралельно дати можливість громадянам без обмежень розраховуватися безготівковим способом, розвиваючи інфраструктуру безготівкових платежів та підвищуючи фінансову грамотність населення.

Суму і можливі терміни перегляду стелі готівкових розрахунків Рашкован не назвав. "Це буде залежати від нашої співпраці з парламентом", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року Національний банк повідомляв, що має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків між фізичними особами до 50 тисяч гривень.

З 1 вересня 2013 року в Україні діє обмеження максимальної суми готівкових розрахунків підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тисяч гривень, для фізосіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню, - до 150 тисяч гривень.