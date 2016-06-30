Україна та Австрія підвищують ставки в рамках боротьби з ухиленням від сплати податків

Україна й Австрія в рамках перегляду двосторонньої конвенції про уникнення подвійного оподаткування й ухилення від сплати податків домовилися підвищити ставки оподаткування дивідендів, відсотків і прибутку при взаємних операціях.

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Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів за підсумками переговорів, що пройшли у Відні (Австрія) за участю представників Мінфіну і Державної фіскальної служби.

«Міністерство фінансів активно працює над ліквідацією лазівок для ухилення від сплати податків. Для цього Мінфін продовжує роботу з приведення діючих угод про уникнення подвійного оподаткування у відповідність з міжнародними стандартами», - наголосили у Мінфіні.

За інформацією міністерства, ставка оподаткування дивідендів збільшується до 15% з 10%, ставка оподаткування процентів збільшується до 5% з 2%, оподаткування роялті також становить 5%, хоча раніше цей вид доходів не обкладався податком. Ставки роялті за користування авторським правом на літературні твори, твори мистецтва, включаючи кінематографічні фільми, зросте до 10% з 5%.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Міністерство фінансів України анонсувало проведення переговорів про перегляд конвенцій про подвійне оподаткування з Німеччиною, Великою Британією, Бельгією, Швейцарією і Австрією.