Ліквідацію банку "Київська Русь" продовжили на 2 роки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення продовжити терміни ліквідації банку «Київська Русь» на 2 роки – до 16 липня 2018 року включно.

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Як повідомила прес-служба фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Олександра Волкова.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за рекомендацією Фонду гарантування 17 липня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Київська Русь», в якому з 19 березня працювала тимчасова адміністрація.

Банк «Київська Русь» (м. Київ) працює на ринку України з 1996 року і входив у групу великих банків. Основним акціонером банку, за даними НБУ, є Віктор Братко.