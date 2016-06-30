Дзеркальні заходи: Україна може продовжити продуктове ембарго проти РФ до 2018 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує продовжити дзеркально ембарго щодо російських продуктів харчування до кінця 2017 року у відповідь на аналогічні дії Росії.

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Про це повідомила журналістам торговий представник України Наталія Микольська.

«Ми пропонуємо продовжити наше ембарго на аналогічний термін, на який Російська Федерація продовжила своє», - сказала вона.

При цьому Микольська наголосила, що міністерство готове винести це питання на засідання уряду.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін підписав указ про продовження до 31 грудня 2017 року продовольчого ембарго, введеного у відповідь на санкції Заходу, яке було застосоване до України з набранням чинності Угоди про асоціацію з Євросоюзом з 1 січня 2016 року.

У грудні 2015 року російська влада ухвалила ряд рішень, які обмежують, а в деяких сегментах повністю скасовують торговельні відносини з Україною.

Серед таких рішень - призупинення Росією дії договору про зону вільної торгівлі щодо України в рамках СНД.Обмежувальні заходи набули чинності з 1 січня 2016 року.

Тоді ж Росія ввела ембарго на експорт українського продовольства і ряду промислових товарів.

2 січня Україна ввела дзеркальні торговельні заходи, а саме – імпортні мита на широкий спектр російських товарів і товарних груп у розмірі від 1,5% до 19%. Частина зборів має перехідний період у 3-5 років.