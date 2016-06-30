Платіжний баланс України в травні зведений у "плюс" $374 мільйони

18:48, 30 червня 2016
Фінанси
352

З початку року, за січень-травень, сальдо платіжного балансу стало позитивним і становить 29 млн дол.

REUTERS

Платіжний баланс України в травні поточного року, за попередніми даними, зведено з профіцитом на рівні 374 млн дол., що на 54 млн дол., або на 16,9%, більше за профіцит за травень 2015 року на рівні 320 млн дол.

Читайте такожІмпорт перевищив експорт: дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні становив $880 мільйонів

Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, за січень-травень, сальдо платіжного балансу стало позитивним і становить 29 млн дол., при цьому за аналогічний період попереднього року платіжний баланс було зведено з дефіцитом у 1,789 млрд дол.

Згідно з наведеними даними, поточний рахунок платіжного балансу в травні зведено з профіцитом 403 млн дол., за січень-травень – з дефіцитом 424 млн дол.

Рахунок операцій з капіталом зведено з профіцитом на рівні 12 млн дол. у травні і 43 млн дол. – у січні-травні.

Фінансовий рахунок зведено з профіцитом 41 млн дол. у травні, з дефіцитом у 410 млн дол. – за січень-травень.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у квітні поточного року зведено з профіцитом на рівні 468 млн дол. проти дефіциту за підсумками квітня 2015 року на рівні 168 млн дол. За січень-квітень сальдо платіжного балансу було від'ємним – на рівні 345 млн дол.

Платіжний баланс України за підсумками 2015 року повернувся з дефіцитного в профіцитний стан, позитивне сальдо становить 849 млн дол. США проти від'ємного сальдо в 13,3 млрд дол. США у 2014 році.

Національний банк України прогнозує профіцит зведеного платіжного балансу у 2016 році на рівні близько 1,2 млрд дол., що разом із надходженнями від МВФ дасть змогу наростити міжнародні резерви України до 18,7 млрд дол.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter