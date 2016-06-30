Платіжний баланс України в травні зведений у "плюс" $374 мільйони

Платіжний баланс України в травні поточного року, за попередніми даними, зведено з профіцитом на рівні 374 млн дол., що на 54 млн дол., або на 16,9%, більше за профіцит за травень 2015 року на рівні 320 млн дол.

Читайте такожІмпорт перевищив експорт: дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні становив $880 мільйонів

Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, за січень-травень, сальдо платіжного балансу стало позитивним і становить 29 млн дол., при цьому за аналогічний період попереднього року платіжний баланс було зведено з дефіцитом у 1,789 млрд дол.

Згідно з наведеними даними, поточний рахунок платіжного балансу в травні зведено з профіцитом 403 млн дол., за січень-травень – з дефіцитом 424 млн дол.

Рахунок операцій з капіталом зведено з профіцитом на рівні 12 млн дол. у травні і 43 млн дол. – у січні-травні.

Фінансовий рахунок зведено з профіцитом 41 млн дол. у травні, з дефіцитом у 410 млн дол. – за січень-травень.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у квітні поточного року зведено з профіцитом на рівні 468 млн дол. проти дефіциту за підсумками квітня 2015 року на рівні 168 млн дол. За січень-квітень сальдо платіжного балансу було від'ємним – на рівні 345 млн дол.

Платіжний баланс України за підсумками 2015 року повернувся з дефіцитного в профіцитний стан, позитивне сальдо становить 849 млн дол. США проти від'ємного сальдо в 13,3 млрд дол. США у 2014 році.

Національний банк України прогнозує профіцит зведеного платіжного балансу у 2016 році на рівні близько 1,2 млрд дол., що разом із надходженнями від МВФ дасть змогу наростити міжнародні резерви України до 18,7 млрд дол.