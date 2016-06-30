НБУ сьогодні купив у банків майже $71 мільйон

Національний банк України на валютному аукціоні в четвер, 30 червня, купив у банків 70,8 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 24,8288 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку – 81,4 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 15:00 встановилися на рівні 24,81/24,83 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього часу встановився на рівні 24,8265 грн/дол., учасники ринку уклали 425 угод на суму 345,41 млн дол.