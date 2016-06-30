В Україні зріс дефіцит зовнішньої торгівлі: імпорт товарів перевищив експорт на $1,8 мільярда

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-травня 2016 року становив 1,753 млрд дол., що на 12,2% більше за дефіцит за січень-травень 2015 року на рівні 1,562 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, експорт товарів у січні-травні 2016 року становив 12,550 млрд дол., скоротившись порівняно з січнем-травнем 2015 року на 12,7%, імпорт скоротився на 10,2% - до 14,303 млрд дол.

Нацбанк зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-квітня 2016 року, за оцінками НБУ, становив 1,706 млрд дол., що на 28,9% більше дефіциту за січень-квітень 2015 року на рівні 1,324 млрд дол.