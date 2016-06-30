У Гонтаревої заявили, що банківська система України вже прозора

Банківська система України в даний час є прозорою в частині структури акціонерів банків, повідомив сьогодні журналістам заступник голови Національного банку України Владислав Рашкован.

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За його словами, коли він прийшов до Національного банку, у березні 2014 року, ринок фактично не знав, хто реально є власниками українських банків, тому що НБУ востаннє публікував цю інформацію в квітні 2012 року.

«До теперішнього часу 98,7% активів банків перебувають в прозорих банках, тобто банках, де ми знаємо, хто є власником. Фактично це 100%, тому що є у нас 1,3% міноритарних акціонерів у цілому по банківській системі, які володіють меншою часткою, ніж потрібно для розкриття, і можуть не розкриватися. Це досить високий показник порівняно зі світовою практикою», - сказав Рашкован.

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Згідно з представленою презентацією НБУ, станом на 30 червня 92 банки є прозорими в частині структури власності, стосовно 5 банків регулятор продовжує узгодження власників, стосовно ще 5 банків – структура власності узгоджена і очікується оформлення права власності.

Як повідомляв УНІАН, у березні минулого року Нацбанк зобов'язав банки надати інформацію про своїх реальних власників і контролерів, а в жовтні обнародував перелік із 48 банків з непрозорою структурою власності, зобов'язавши банки завершити процес легалізації власників до кінця першого кварталу 2016 року.