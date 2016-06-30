Найбільші банки України за результатами стрес-тестування збільшили капітал майже на 100 мільярдів

Статутний капітал 20 найбільших українських банків за результатами проведеного стрес-тестування збільшено на 98,6 млрд грн.

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Про це йдеться в матеріалах НБУ до прес-конференції за підсумками реформування фінансового сектору України за 2014 - 2016 роки.

Згідно з презентацією НБУ, на тлі виведення банків з ринку зростання загального капіталу становить 39 млрд грн, або 18%.

«Близько 100 млрд живого капіталу було внесено в українські банки, і це дало змогу повернути довіру вкладників до комерційних банків», - зазначив під час прес-конференції заступник голови НБУ Владислав Рашкован.

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За оцінками НБУ, з квітня 2015 року приплив строкових гривневих депозитів юридичних і фізичних осіб у банківську систему України становив 30 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за результатами діагностики 20 найбільших за обсягом активів банків, проведеної Національним банком України в 2015 році, 16 фінустанов вимагали докапіталізації, при цьому п‘ять банків виконали трирічну програму достроково, а два банки було виведено з ринку через небажання або неможливість акціонерів виконати доведені плани.

Цього року НБУ проведе діагностику ще 40 банків і, в результаті, проаналізує активи 60 банків, на які сукупно припадає 97% банківського сектору.