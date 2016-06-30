UniCredit Bank збільшує капітал на 5,2 мільярда гривень

Акціонери одного з найбільших в Україні банків за обсягом активів - UniCredit Bank («Укрсоцбанк») - на зборах сьогодні, 30 червня, прийняли рішення збільшити капітал банку на 5,2 млрд грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, капітал буде збільшений шляхом приватного розміщення акцій додаткового випуску існуючої номінальної вартості серед акціонерів, у результаті чого капітал зросте до 16,739 млрд грн.

Банк нагадав, що докапіталізація проводиться за погодженим з Національним банком України планом, в рамках якого капітал UniCredit Bank буде збільшено на 10,645 млрд грн в три етапи. У квітні банк повідомляв про перший транш на збільшення статутного капіталу в розмірі 3,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку».

У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.

У 2015 році банк отримав 3,225 млрд грн збитку, що на 154,056 млн грн, або на 4,6%, нижче показника за попередній рік.

У січні цього року холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій «Укрсоцбанку». Закриття угоди очікується в 2016 році. Після її завершення планується об'єднання банку протягом кількох років з «Альфа-Банком» (Україна).