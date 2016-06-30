У єврозону повернулась інфляція

Інфляція в єврозоні в червні становила 0,1% проти дефляції 0,1% в травні, повідомляє RNS з посиланням на Eurostat.

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Найвищі темпи зростання споживчих цін були зафіксовані в сфері послуг (1,1% порівняно з 1% у травні), в продуктах харчування, алкоголю і тютюну (0,9% порівняно з травнем), в промислових товарах (0,4% у порівнянні з 0,5% у травні) та енергетиці (мінус 6,5% в порівнянні з мінус 8,1% у травні).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні в порівнянні з попереднім місяцем, квітнем 2016 року, сповільнилася до 0,1% з 3,5%, зафіксованих у квітні до березня.

У річному вираженні, до травня 2015 року, інфляція в травні 2016 року сповільнилася до 7,5% з 9,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-травні, споживчі ціни в Україні зросли на 5,2%.