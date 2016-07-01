У Білорусі почалася деномінація рубля

Старі банкноти залишаться в обігу до кінця цього року, після цього їх ще протягом двох років можна буде обміняти на нові в будь-яких відділеннях банків, передає Бі-бі-сі. Для нових білоруських рублів передбачено сім номіналів банкнот - 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 рублів.

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Крім цього, фактично вперше в сучасній історії Білорусі знову входять в обіг монети номіналом в 1, 2, 5, 10, 20 і 50 копійок, а також 1 і 2 рубля.

За офіційним курсом на 1 липня 1 новий білоруський рубль коштує близько 50 американських центів.

Нинішня деномінація білоруського рубля вже третя з моменту оголошення Білоруссю незалежності в 1991 році. У 1994 році рубль був деномінованих в 10 разів, в 2000 році - в 1000 раз.

Влада Білорусі наказала всім магазинам в обов'язковому порядку з 1 липня робити на всі товари подвійні цінники: у старих і нових рублях.