Нацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2482.8412 (30 червня – 2485.4409)

100 EUR – 2756.4503 (30 червня – 2756.3540)

10 RUR – 3.8688 (30 червня – 3.8679)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів залишаються на рівні середини торгів - 24,81/24,83 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,5713/27,5935 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3862/0,3867 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 24,8284 грн/дол., на цю годину укладено 580 угод на суму 623,16 млн дол.