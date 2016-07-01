У Держказначействі відзвітували про залишок грошей на рахунку

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом на 1 липня 2016 року становив 17,996 млрд грн, що на 417 млн грн, або на 2,3%, менше показника на 1 червня поточного року.

Читайте такожЗведений бюджет України пішов у "мінус" на 3,8 мільярда гривень

Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з червнем минулого року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку у червні поточного року знизився в 1,4 разу.

Порівняно з початком року залишок коштів на рахунку Держказначейства зріс у 2 раза.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 червня 2016 року становив 18,413 млрд грн, що на 2,168 млрд грн, або на 13,3%, більше показника на 1 травня поточного року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.