Зведений бюджет України пішов у "мінус" на 3,8 мільярда гривень

Зведений бюджет України у січні-травні 2016 року виконано з дефіцитом на рівні 3,779 млрд грн проти профіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 19,394 млрд грн.

Читайте такожВ Україні зріс дефіцит зовнішньої торгівлі: імпорт товарів перевищив експорт на $1,8 мільярда

Згідно з даними на сайті Міністерства фінансів України, доходи зведеного бюджету у січні-травні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 12,2% - до 280,104 млрд грн, видатки – на 23,6%, до 283,777 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, державний бюджет України у січні-травні зведений з дефіцитом в 26,447 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року держбюджет був виконаний з профіцитом на рівні 5,610 млрд грн.

Доходи держбюджету в січні-травні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 7% - до 219,227 млрд грн, видатки – на 23,6%, до 245,599 млрд грн.

Читайте такожПлатіжний баланс України в травні зведений у "плюс" $374 мільйони

Як повідомляв УНІАН, надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-травень поточного року, без урахування трансфертів, становили 53,9 млрд грн, що на 48,8%, або на 17,7 млрд грн більше від показника за аналогічний період минулого року.

Дефіцит держбюджету України за підсумками 2015 року на рівні 45,2 млрд грн становив 57,4% від річного планового показника зі змінами на рівні 78,6 млрд грн. При цьому рівень річного дефіциту держбюджету на 32,9 млрд грн нижче від аналогічного показника за 2014 рік на рівні 78,1 млрд грн.

Верховна Рада України 25 грудня 2015 року ухвалила держбюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП і доходами 595 млрд грн.