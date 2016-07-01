Кабмін затвердив два сценарії розвитку економіки: за оптимістичним очікує зростання ВВП на 3-4% в рік

Кабінет міністрів України затвердив подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України показники розвитку економіки на 2017-2019 роки, які передбачають зростання ВВП на рівні 3% в рік, зростання промислового виробництва на рівні 3%, а також реальної заробітної плати і соціальних стандартів.

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Відповідне рішення було прийнято під час засідання уряду.

Кабмін розглядає два сценарії економічного розвитку країни у 2017 році і, згідно з оптимістичним сценарієм, прогнозує зростання економіки на рівні 3% за інфляції 8,1%.

Про це під час засідання уряду повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, представляючи Основні макроекономічні показники розвитку України, підготовлені Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінагропродом і низкою інших відомств.

Оптимістичний сценарій базується на припущенні, що основним двигуном розвитку стануть інвестиції в реальний сектор.

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За песимістичним сценарієм зростання ВВП, за оцінками уряду, становитиме 1,5% за інфляції більше 10%.

«Ми розглядаємо два сценарії. Один сценарій - успішне і швидке реформування економіки за підтримки міжнародного співтовариства і в умовах сприятливої ринкової кон'юнктури. Зростання ВВП за сценарієм номер один прогнозується на рівні 3%, номінальний ВВП - 2,6 трлн грн, інфляція - 8,1%, - сказав Кубів. - Сценарій номер два передбачає реалізацію реформ, але на тлі ослаблення попиту і процесів модернізації економіки. За сценарієм номер два прогнозується зростання ВВП на рівні 1,5%, інфляція 10,3%».

Кубів також зазначив, що два сценарії розглядаються і для 2018-2019 років. Так, за оптимістичним сценарієм зростання економіки становитиме 4%, за песимістичним - 2% на рік. Основними факторами, які сприятимуть розвитку економіки, стануть інвестиції, зростання експорту і зростання внутрішнього споживання.

Як повідомляв УНІАН, бюджетна резолюція, підготовлена Міністерством фінансів у рамках планування бюджету на 2017 рік, також передбачає зростання економіки на рівні 3% у 2017 році за інфляції 8,1% і курсу гривні 27,2 грн за долар.