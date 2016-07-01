Прогнози від Кабміну на 2016 рік: зростання економіки на 1% за інфляції 14%

Кабінет міністрів України прогнозує зростання економіки країни у поточному році на рівні 1% за інфляції 14%, сказала під час засідання уряду перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів.

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За її словами, це консервативний сценарій розвитку економіки, проте він враховує реальний стан справ в економіці.

«У 2016 році економіка почала зростати. Ми очікуємо у 2016 році зростання на рівні 1%, очікуємо зниження інфляції до 14%, - сказала Ковалів. - Це консервативний прогноз. Він не базується на якихось особливо оптимістичних припущеннях. Однак ми очікуємо, зокрема, на подальше зниження ставки Національного банку, що здешевить ресурси для економіки. Ми також очікуємо на приріст інвестицій. Якщо ми подивимося за результатами 5 місяців цього року, прямі іноземні інвестиції становили 1,8 млрд дол.».

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на сьогоднішньому засіданні затвердив подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України показники розвитку економіки на 2017-2019 роки, які передбачають зростання ВВП на рівні 3% на рік, зростання промислового виробництва на рівні 3%, а також зростання реальної заробітної плати і соціальних стандартів.