У Гройсмана обіцяють зростання реальної зарплати вперше за три роки, але в 2017

Кабінет міністрів України прогнозує у 2017 році зростання реальної заробітної плати на рівні 5,4%, повідомила під час засідання уряду перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів.

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«Ми очікуємо зростання реальної зарплати на рівні 5,4%. Зростання реальної зарплати буде вищим, ніж зростання ВВП. Ми також прогнозуємо зниження безробіття до 8,7% з 9%», - сказала Ковалів.

Присутній на засіданні віце-прем'єр-міністр Павло Розенко також підкреслив, що зростання зарплати буде зафіксовано вперше за три останні роки. Крім того, це сприятиме зростанню соціальних стандартів у цілому. «Зростання буде вищим, ніж інфляція», - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на сьогоднішньому засіданні затвердив подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України показники розвитку економіки на 2017-2019 роки, які передбачають зростання ВВП на рівні 3% на рік, зростання промислового виробництва на рівні 3%.