Гривня зміцнилася на міжбанку до 24,82 за долар

У п'ятницю, 1 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 24,80/24,82 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,5528/27,5725 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3859/0,3865 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 24,81 грн/дол., на цю годину укладено 28 угод на суму 8,4 млн дол.