Відсьогодні скасовується оподаткування пенсій для близько 300 тисяч українців

В Україні з 1 липня набув чинності закон, згідно з яким скасовується оподаткування пенсій для близько 300 тис. пенсіонерів.

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Як повідомляє Урядовий портал, про це на засіданні уряду заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

«Це була ініціатива уряду, яку підтримала Верховна Рада України, і з сьогоднішнього дня у нас скасовується оподаткування пенсій для близько 300 тисяч пенсіонерів», - сказав він і пояснив: «Це означає, що насамперед чорнобильці, шахтарі, колишні військовослужбовці та інші будуть отримувати свої пенсії без сплати податку».

Нагадаємо, 2 червня Верховна Рада прийняла закон про підвищення рівня оподатковуваних пенсій до 10 740 грн з 4 350 грн і встановила ставку оподаткування у 18% від суми перевищення, при цьому залишивши обмеження виплат працюючим пенсіонерам. 10 червня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.